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В Ломоносовском районе "Киа" столкнулась с грузовиком

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Авария случилась недалеко от деревни Гостилицы.

В Ленинградской области, в Ломоносовском районе, 1 мая произошло ДТП - столкнулись грузовой автомобиль и легковушка "Киа". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария случилась недалеко от деревни Гостилицы. В результате ДТП,  грузовик съехал в кювет, а у легковушки сильно пострадал кузов. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, в "Киа" сработали подушки безопасности.

Сейчас перекрыта большая часть дороги, что создаёт сложности другим автомобилистам. Полиции и скорой помощи на месте ДТП пока нет.

Видео: PTV

Теги: авария в ленобласти, гостилицы, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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