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Три семьи из Выборгского района получили награду "Слава матери"

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Традиционно награждение знаком отличия Ленинградской области «Слава Матери» проводится в рамках празднования всероссийского Дня матери

В районной администрации наградили многодетных матерей. Жительницы Выборгского района получили знак отличия Ленинградской области "Слава матери".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поздравили многодетных матерей по видеосвязи.

Награды получили жительницы Светогорска Марина Мерлушкина и Татьяна Пичаева. Награды вручил глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов. Многодетной семье Пономаревых, у которых осенью родилась тройня был вручен сертификат на 3 млн рублей для приобретения жилья. 

Отметим, что в этом году к награждению представлено 16 матерей из разных муниципальных образований области, в том числе из Выборгского района. Женщинам, награжденным знаком отличия, предоставляется также единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
 
 

Теги: выборг, слава матери
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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