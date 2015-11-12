Украсят Дворцовый, Троицкий и Зеленый мосты.

Три петербургских моста украсят за 7 миллионов рублей. Так, победителем в аукционе признано петербургская группа компаний "Мегаполис".

Известно, что подрядчик предложил 7,1 млн рублей. В то время, как стартовая стоимость договора составляла 9,6 млн рублей.

Украшать будут Дворцовый, Троицкий и Зеленый мосты. Планируется использовать гирлянды дюралайт и стринглайт, светодиодные ленты, а также декорировать старинные фонари.

Согласно документации, подрядчик должен завершить монтаж оборудования не позднее 9 декабря 2018 года. Помимо этого, он должен демонтировать все не позднее 28 февраля 2019 года.

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Фото:Pixabay