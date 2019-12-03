Три партии в Раде предъявили требования к Зеленскому перед встречей "нормандской четверки"

Оппозиция не хочет компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма.

Три фракции Верховной Рады — "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" предъявили требования Владимиру Зеленскому перед переговорами на саммите "нормандской четверки". Видеозапись в Facebook опубликовал Пётр Порошенко.

Политики требуют не идти на компромиссы по вопросам, связанным с с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Недопустимым считается и обсуждение вопросом относительно вступления Украины в ЕС и НАТО. В Донбассе выборы не должны проводиться до полного разоружения территорий и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Кроме того, оппозиция не хочет компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма. Свои требования депутаты назвали "красными линиями", пересечение которых "нанесет непоправимый ущерб Украине".

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет.

Видео: YouTube/ Петро Порошенко