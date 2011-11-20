  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:23
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Три очка Кучерова не помогли "Тампе" уйти от поражения в матче с "Торонто"

0 0

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" уступила в овертайме "Торонто" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Алексу Барре-Буле.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел шесть матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Проворова помогла "Коламбусу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии