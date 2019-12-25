Открытие приурочено к 75-летию Победы.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что на базе Военно-медицинского музея в Петербурге откроются три музея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Военно-медицинского музея Анатолия Будко.

Известно, что на базе института появятся такие музеи, как Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма. Открытие приурочено к 75-летию Победы.

Отмечается, что на выставках представят материалы Чрезвычайной государственной комиссии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге Международный банковский институт получит имя Анатолия Собчака.

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