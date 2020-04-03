Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое граждан нарушили согласие и вышли на улицу.

Три москвича с коронавирусом нарушили режим самоизоляции. У них была диагностирована лёгкая форма заболевания. Об этом сообщил министр столичного правительства, глава контрольного управления Евгений Данчиков.

Чиновник рассказал, что эти граждане должны были проходить лечение дома, так как выявленное заболевание протекает в лёгкой форме. Заразившиеся подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении. Также они подписали бумагу о самоизоляции.

Однако, по словам Данчикова, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое граждан нарушили согласие и вышли на улицу.

Ранее Собянин продлил противовирусные меры в Москве.

Видео: Youtube/Московская городская Дума