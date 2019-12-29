Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Говорят, что по собственному желанию

Это руководитель прокуратуры Северного округа Москвы Владимир Лукьянов и Северо-Восточного округа - Анри Ризаев. В отставку подаёт и руководитель управления по надзору за полицией в столичной прокуратуре Александр Гацко.

По информации РБК, прокуроры увольняются по собственному желанию.

По итогам 2019 года прокурор Москвы Денис Попов критиковал подчинённых за ослабление контроля за взысканием невыплаченной заработной платы, а также задолженности за поставленные энергоносители.

Ранее прокуратура потребовала до 3,6 лет колонии для полицейских из Колпино, избивших подростка.

Видео: YouTube / .mosproc.ru