Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Это руководитель прокуратуры Северного округа Москвы Владимир Лукьянов и Северо-Восточного округа - Анри Ризаев. В отставку подаёт и руководитель управления по надзору за полицией в столичной прокуратуре Александр Гацко.
По информации РБК, прокуроры увольняются по собственному желанию.
По итогам 2019 года прокурор Москвы Денис Попов критиковал подчинённых за ослабление контроля за взысканием невыплаченной заработной платы, а также задолженности за поставленные энергоносители.
Ранее прокуратура потребовала до 3,6 лет колонии для полицейских из Колпино, избивших подростка.
Видео: YouTube / .mosproc.ru
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Все нерусы! Давно пора гнать в шею и сажать!