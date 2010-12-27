В Петербурге собрано 3 млн. рублей в фонд капремонта

Программа капитального ремонта выполнена на 80%.

В Санкт-Петербурге собрали более 3 млн. рублей на капитальный ремонт. Жители Северной столицы считаются самыми ответственными по России.

В пресс-службе фонда капремонта сообщили, что сборы начались с 2014 года, когда вступила в силу региональная программа капитального ремонта. Так, общая сумма сборов составила 9 миллиардов 275 миллионов рублей. Известно, что собственники квартир платили 2 рубля за квадратный метр. Также в фонде отметили, что тариф на взнос в следующем году останется прежним.

В настоящее время данная программа реализована на 80%, а задолженность в Санкт-Петербурге составляет 1,2 млрд. рублей.