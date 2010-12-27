Три дома в Северной столице стали памятниками

В их число вошли "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом", а также Особняк В.И.Турчаниновой на Среднем проспекте В.О.

Петербургский КГИОП распоряжения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве региональных памятников трех зданий. Об этом сообщает "78".

В их число вошли следующие адреса: улица Чайковского, 2/7, лит. А, "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом". Эти здания построили еще в 18 веке для прачечной императорского двора. Отметим, что их несколько раз перестраивали. В 1930-х годах Придворно-служительский дом был надстроен тремя этажами. На данный момент оба здания жилые.

Также в список памятников вошел Особняк В.И.Турчаниновой на Среднем проспекте В.О., 40, построенный в начале 19 века. Здесь в советское время был электромеханический техникум.

Фото: ВКонтакте/Санктъ-Петербургъ1703