Частично обрушилось жилое здание.

Три человека пострадали при взрыве газа в Махачкале. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители правоохранительных органов по Дагестану. Известно, что подорвалась газовоздушная смесь в одноэтажном частном доме. Конструкция частично обрушилась. Инцидент зафиксирован около двух часов ночи по улице Карабудагова.

По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен. источник агентства

Специалист рассказал, что другие обстоятельства происшествия уточняются.

При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека.

Фото: Piter.tv