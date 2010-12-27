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Под Кемерово в ДТП погибли 3 человека из-за уснувшего водителя
Сегодня, 8:54
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MShaffter

Под Кемерово в ДТП погибли 3 человека из-за уснувшего водителя

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Мужчина уснул за рулем, и машина врезалась на полном ходу в дорожный каток.

Сегодня ночью, на 23 августа, в Кемеровской области легковая иномарка врезалась в дорожную технику на обочине.

ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк, после развязки на Вишневку после 6 утра. По предварительным данным, водитель "Toyota Rav 4" уснул за рулем во время движения, допустил съезд авто с дороги и врезался в дорожный каток.  В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира от полученных травм скончались. 13-летняя девочка с травмами различной тяжести госпитализирована в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее: В Подмосковье опрокинулся пассажирский автобус из-за уснувшего водителя

Фото: ВК, Регион-42 Кемерово

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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