Под Кемерово в ДТП погибли 3 человека из-за уснувшего водителя

Мужчина уснул за рулем, и машина врезалась на полном ходу в дорожный каток.

Сегодня ночью, на 23 августа, в Кемеровской области легковая иномарка врезалась в дорожную технику на обочине.

ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк, после развязки на Вишневку после 6 утра. По предварительным данным, водитель "Toyota Rav 4" уснул за рулем во время движения, допустил съезд авто с дороги и врезался в дорожный каток. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира от полученных травм скончались. 13-летняя девочка с травмами различной тяжести госпитализирована в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК, Регион-42 Кемерово