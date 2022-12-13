Три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Инцидент произошел утром 9 апреля. Легковой автомобиль после столкновения с фурой развернуло поперек полосы. Грузовик протащил его несколько метрово по дороге, после чего остановился. Повреждения также получил автомобиль такси.
На место происшествия прибыл экипаж ДПС и машина скорой помощи. О количестве пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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