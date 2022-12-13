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Три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД

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На место происшествия прибыл экипаж ДПС и машина скорой помощи.

Три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

Инцидент произошел утром 9 апреля. Легковой автомобиль после столкновения с фурой развернуло поперек полосы. Грузовик протащил его несколько метрово по дороге, после чего остановился. Повреждения также получил автомобиль такси.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС и машина скорой помощи. О количестве пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске неизвестный снес два припаркованных автомобиля.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: автомобили, дтп, мкад, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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