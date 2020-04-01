Петербургское "Динамо" разобралось со смоленской "Искрой" всухую

В рамках третьего тура Дивизиона Б LEON-Второй лиги сошлись "Динамо Санкт-Петербург" и дебютант Второй Лиги "Искра Смоленск". Матч, стартовавший в 14:00, прошел на стадионе "Кировец" и завершился в пользу петербуржцев.

Сегодняшний матч был приурочен ко дню космонавтики. По этому случаю команды вышли на поле под песню группы Земляне "Трава у дома". С первых минут встречи "Динамо Санкт-Петербург" начал активно прессинговать и заработал стандарт около ворот соперника, но успешно реализовать не получилось: мяч пролетел над перекладиной ворот. Навес с углового, еще один штрафной - все эти опасные моменты были отражены вратарем "Искры". Только после 9 минуты команды переместились на противоположную сторону поля, где уже началась атака гостей.

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)

Соперники вели напряженную борьбу, и в итоге на 21 минуте был назначен пенальти в ворота "Искры", благодаря которому хозяева смогли открыть счет в матче! Под конец первого тайма "Динамо" совершил контратаку, после которой один из игроков попытался пробить ножницами, но на перерыв команды все равно ушли со счетом 1:0.

Ждали, что команда соперников будет играть больше от обороны, поэтому старались искать какие-то лазейки в штрафной и реализовывать свои моменты. Ризван Умаров, капитан ФК "Динамо Санкт-Петербург"

Вторая половина встречи началась энергично: уже на 49 минуте игрок петербургской команды Вячеслав Демин отправил мяч в ворота противников, увеличив преимущество до двух мячей. Под конец игры на 85 минуте Алексей Баев забил еще один гол в ворота "Искры", таким образом, полностью лишив соперников шансов на победу.

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)

Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу "Динамо Санкт-Петербург". Для команды этот результат стал поводом для гордости, ведь за первые три тура она не пропустила ни одного гола.

Хотелось бы поздравить болельщиков с победой. Она может быть нелегкой, но мы говорим ребятам, что здесь легких игр не будет, на все надо настраиваться. Соперник поставил перед нами такую интересную задачу: две игры они играли в одной формации, а сегодня они вышли и играют уже в другой структуре. Поэтому сделали небольшие корректировки перед матчем и считаем, что в первом тайме надо было реализовать то, что создаем. Александр Фомичев, главный тренер ФК "Динамо Санкт-Петербург"

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV (молодёжная редакция)