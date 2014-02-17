Третий фестиваль современного танца "Пятилетка" стартовал в Петербурге

Фестиваль проходит в течение двух дней на Новой сцене Александринского театра.

Сегодня, 17 марта, стартовал фестиваль современного танца "Пятилетка". Он проводится в Петербурге раз в пять лет, его создал хореограф и педагог Саша Кукин. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль проходит в течение двух дней на Новой сцене Александринского театра. Ведущими событиями станут показы работ Саши Кукина разных лет - "Бах, опус 1043", "Гравитация", "Разговор с Мерсом", "Свобода", в которых он открывает все новые возможности современной танцевальной пластики.

Отмечается, что особое внимание уделяют петербургской танцевальной сцене и ее представителям разных генераций. В программе – спектакли известных российских хореографов, в том числе работы Ксении Бурмистровой, Александра Челидзе, Валерии Каспаровой, Константина Кейхеля.

Название фестиваля происходит от названия места - Дворец культуры имени первой пятилетки. В нем современный танец впервые в городе был представлен на постоянной основе.

Ранее Piter.tv писал, что раскрыта дата проведения Esquire Weekend в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Саша Кукин

