Третий (НЕ)детский форум "Живая классика"

Третий (НЕ)детский форум соберет активных участников проекта "Живая классика" 29 и 30 ноября в Центре творческой свободы "ТерриториЯ".

В Петербурге соберут амбассадоров и участников ежегодного международного конкурса юных чтецов "Живая классика" из 30 регионов страны. Кроме того, приглашены финалисты школы социального проектирования и выпускники конкурса юных чтецов из Северной столицы.

(НЕ)детский форум "Живая классика" – это просветительское мероприятие, которое направлено на формирование сообщества читающих ребят со всей России. Подростки разговаривают на равных со взрослыми.

Ожидаются школьники из Башкирии, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Бурятии, республики Марий Эл и республики Крым, Ставрополья, Воронежской, Московской, Тверской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской, Псковской, Ивановской областей. Петербург на форуме будет представлять Иляна Борисова, ученица ГБОУ "Морской лицей". Иляна организовала литературный марафон в своем учебном заведении, собрав около 100 учеников 5-9 классов для участия в увлекательном квесте.

Добро пожаловать на (НЕ)детский форум "Живая классика" – пространство, где подростки разговаривают со взрослыми на равных и думают смело. Здесь каждая идея может стать проектом, способным изменить жизнь – вашу, вашего окружения, а иногда и целого города. На протяжении нескольких дней мы будем говорить о креативности, ответственности, лидерстве, о силе истории и силе голоса – каждого из вас. Марина Смирнова, президент фонда "Живая классика"

Фото: предоставлено организаторами мероприятия