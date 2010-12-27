Более 300 петербуржцев посетили третий фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок"

Участники праздника окунулись в жизнь и быт казаков.

В субботу, 25 августа, в Петербурге прошел третий фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок". Его отпраздновали в Казачьем стане "Приморский" на Шуваловском проспекте, 19А, у Орловского карьера. Торжество прошло в честь Дня государственного флага и памяти графа Василия Васильевича Орлова-Денисова. Фестиваль посетили более трехсот человек, сообщил пресс-центр городской администрации.

Во время фестиваля казаки показали искусство рубки шашкой и метания ножа, а также провели конное шоу по вольтижировке, джигитовке, работе шашкой и пикой с коня, преодоления препятствий на скаку. Гости поучаствовали в играх по перетягиванию канатов, сече на мягких дубинках, соревнованиях в беге с ухватом и чугунком, метании чугунной сковородки, а также отведали традиционную казачью кухню. На площадке фестиваля работала выставка, посвященная жизни и быту казаков.

Также прошли концерты с участием национальных творческих коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей: "Казачья доля", "Братина", "Живая Старина", "Имамат" и "Донские встречи".

Напомним, что первый фестиваль казачьей культуры "Атаманский клинок" впервые прошел в Петербурге в 2017 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге осудили двух мужчин за махинации с денежными средствами.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга