В Выборге пройдет фестиваль казачьей культуры

19 сентября в Выборге пройдет традиционный фестиваль казачьей культуры "Казачья станица". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, посетить выставку старинного казачьего холодного оружия и одежды, джигитовку на конях, показательные выступления по рубке шашкой.
В рамках мероприятия будет организован праздничный концерт коллективов из Санкт-Петербурга, Выборгского района, Ленинградской области. Выступающие порадуют присутствующих казачьими песнями и танцами.
Отметим, что организаторами фестиваля являются комитет по культуре Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", МАУК "Культурно-досуговый центр".
Ранее мы сообщили о том, что участники фестиваля "Балтийский кукловорот" получили награды.
Фото: газета "Выборг"
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