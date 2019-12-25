В Выборге пройдет фестиваль казачьей культуры

Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, посетить выставку старинного казачьего холодного оружия и одежды, джигитовку на конях, показательные выступления по рубке шашкой.

19 сентября в Выборге пройдет традиционный фестиваль казачьей культуры "Казачья станица". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, посетить выставку старинного казачьего холодного оружия и одежды, джигитовку на конях, показательные выступления по рубке шашкой.

В рамках мероприятия будет организован праздничный концерт коллективов из Санкт-Петербурга, Выборгского района, Ленинградской области. Выступающие порадуют присутствующих казачьими песнями и танцами.

Отметим, что организаторами фестиваля являются комитет по культуре Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", МАУК "Культурно-досуговый центр".

Ранее мы сообщили о том, что участники фестиваля "Балтийский кукловорот" получили награды.

Фото: газета "Выборг"