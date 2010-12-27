В Петербурге осудили двух мужчин за махинации с денежными средствами

В результате преступных действий группировке удалось получить около 26 млн рублей.

Василеостровский районный суд Петербурга осудил двух мужчин, которые создали преступную структуру и совершали незаконные банковские операции. Об этом 26 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Было установлено, что фигуранты дела вместе с иными лицами предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. За вознаграждение преступники оказывали услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств. За это они брали комиссию в размере от 0,5% до 8% от сумм, которые поступили на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций. Всего от клиентов поступило более 3,6 млрд рублей. Мошенники получили в общей сложности около 26,4 млн рублей

Сергей Лобанов признал свою вину. В виде наказания ему назначили штраф в размере 800 тыс. рублей и лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Алексей Араштаев свою причастность отрицает. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф 700 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что землю РЖД на Лиговском проспекте купила строительная компания.

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