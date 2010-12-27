Землю РЖД на Лиговском проспекте купила строительная компания

РЖД выставил участок площадью 27,5 га на торги в конце июля 2019.

Застройщик "Glorax Development" приобрел на торгах землю РЖД на Лиговском, 240. Строительная компания купила активы за 519,7 млн рублей.

О том, что крупный участок по Фрунзенском районе будет участвовать в аукционе, стало известно в конце июля. Строительная компания получила права на землю площадью 27,5 га, однако, как сообщили в РАД, на самом деле активы занимают 5,3 га из общей территории. Там находятся железнодорожные пути, производственно-складские постройки и инженерная инфраструктура. Участок оформлен РЖД в аренду до 2054 года.

О планах застройщика на приобретенную землю пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минсельхоз хочет упростить правила изъятия неиспользуемых земель.

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