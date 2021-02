Третий "Дэдпул" будет еще более "взрослым" и жестоким, чем предыдущие части

Главную роль исполнит Райан Рейнольдс.

Появились некоторые подробности о третьей части "Дэдпула". Как сообщает издание We Got This Covered со ссылкой на источники, создатели этого фильма собираются "раздвинуть границы R-рейтинга". Ожидается, что третья часть будет еще более "взрослой" и жестокой, чем предыдущие.

Ранее выход "Дэдпула 3" подтвердил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. Актер работает над продолжением боевика с командой первых двух фильмов.

Первая часть "Дэдпула" появилась в 2016 году. В 2018 году последовало продолжение. В общей сложности обе картины заработали в прокате около 1,5 млрд долларов.

Фото: кадр из фильма "Дэдпул"