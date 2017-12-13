Треть россиян выбирают платные медицинские услуги из-за их высокого качества

В 2017 году около трети пациентов обращались за платными услугами.

В 2017 году около трети пациентов за медицинской помощью обращались к платным врачам. Главной причиной такого выбора граждане называют качество и надежность услуг. Сообщает газета "Известия".

2017 году 71% пациентов, обратившихся за медпомощью, шли к врачам-специалистам. Треть из них (31%) получили платные консультации. В городах потратиться на услуги пришлось каждому третьему (33%), в сёлах - каждому четвертому больному (25%), показало исследование Росстата.

Россияне главной причиной обращения за платными услугами назвали качество консультаций: треть платных пациентов (33%) считают медуслуги по ОМС недостаточно надежными.

Вторая причина получения платных услуг связана с большими очередями в медучреждениях, а также необходимость предварительной записи к врачам по ОМС. Ее указали 27% пациентов. На селе другая проблема стоит острее – 27% пациентов платных врачей заявили, что нужных им "бесплатных" специалистов нет в ближайших поликлиниках.

Каждый восьмой пациент, который нуждается в услугах врачей-специалистов в прошлом году, не смог их получить, потому что варианта с бесплатной консультацией или обследованием не было, а денег на это он не нашел. В топ-3 самых недоступных специалистов входят неврологи, кардиологи и эндокринологи.