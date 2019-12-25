Треть граждан РФ в опросе назвали себя бедными

Исследование показало, что 64% респондентов назвали свой заработок средним.

Треть граждан России в опросе фонда "Общественное мнение" назвали себя бедными. Две трети заявили, что относят себя к людям со средним достатком.

Исследование показало, что 64% респондентов назвали свой заработок средним, 33% причислили себя к бедным. Только один процент опрошенных назвал себя богатым.

Около 12% назвавших себя бедными рассказали, что имели похожий уровень дохода более десяти лет назад. Семь процентов заявили, что жили так всегда или попали в такое финансовое положение в период от пяти до десяти лет назад.

Восемь процентов заявили, что причина их бедности — снижение заработной платы, рост цен, повышение коммунальных тарифов или выход на пенсию. Пятая часть "бедных респондентов" считает, что через пять лет будут жить так же. Шесть процентов планируют улучшить уровень жизни.

Из посчитавших себя богатыми были и те, кто заявлял, что раньше жил бедно. В своих ответах 10% указали, что смогли повысить доход благодаря тому, что много работали. Пять процентов заявили, что нашли новую работу с хорошим заработком, семь ответили, что просто начали работать.

При этом большинство респондентов (45%) отмечают, что благосостояние человека должно обеспечить государство, 38% отметили, что оно зависит от собственных усилий гражданина. Около 16% ответить затруднились.

Отмечается, что 52% заявили, что человек может выбраться из бедности, если действительно этого захочет.

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