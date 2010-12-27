Тренировочные площадки ЧМ-2018 планируют сдать до апреля

Первую тренировочную площадку к чемпионату мира по футболу 2018 года должны сдать на этой неделе. Последнюю из трёх строящихся – в апреле

О результатах объезда по объектам 27 декабря сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Одна из площадок находится на ул. Госпитальной в Павловске. На данный момент там расположен стадион «Олимпиец» 1970 года постройки.

После конкурса и выбора подрядчика ООО «РосСтройМонтаж» на этой территории должно появится поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, комнат для тренеров и другие объекты необходимые для проведения тренировок. На данный момент в полном объеме выполнено только электро- и водоснабжение. Завершить работу на этом объекте планируют в апреле 2018 года.

Этот же подрядчик выполняет работы по строительству тренировочной площадки СПб ГБОУ ДОД СБЮСШОР Курортного района на ул. Объездной в Зеленогорске стоимостью 340 млн рублей. Этот объект планировали сдать еще к Кубку Конфедераций, но работы шли не по графику.

На данный момент устранены все замечания службы государственного строительного надзора. Сдать объект планируют 29 декабря текущего года.

Третья же площадка расположена на ул. Михайловской в Ломоносове. Подрядчиком является ООО «Гидропромстрой». Стоимость контракта составила 352 миллиона рублей. 4 декабря первый зампредседатель комстроя Юрий Забашта заявил, что к 10 декабря подрядной компании необходимо закончить работы и к 15 декабря по фасаду. «Это последний срок, который дает комитет, больше переносов не будет!».

С того времени было были установлены мачты освещения и кровля. На последней стадии отделка и работы по фасаду. Ввод объекта запланирован на февраль.

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