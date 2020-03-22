Тренеры футбольной РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Результатами голосования поделились в газете "Спорт-Экспресс".

По итогам голосования тренеров Российской Премьер-Лиги лучшим игроком сезона был признан форвард "Зенита" Артем Дзюба. Второе место в голосовании занял игрок московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк, а третьим стал Роман Еременко из "Ростова". Голосование проводилось среди всех тренеров чемпионата России, однако вместо главного тренера "Зенита" Сергея Семака принял участие президент клуба Александр Медведев.

Ранее мы сообщали о том, что руководство и тренеры ФК "Зенит" решили продлить карантин команды до 29 марта из-за пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/Сборная России по футболу, ФК "Локомотив" Москва, Bobsoccer Bob