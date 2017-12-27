Тренеры "Зенита" и "Баварии" прокомментировали итог игры

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после поражения от мюнхенской «Баварии» в домашнем матче 4-го тура «Топ-16» Кубка Европы отметил, что уровень немецкого клуба вырос.

Это был сложный матч. В концовке мы лишились наших лидеров и доигрывали матч без них. Мы эту игру должны были выигрывать, несмотря ни на что, вели в счете, – сказал Карасев. – В этом сезоне «Бавария» действительно стала сильнее. Она сохранила лидеров и усилилась игроками национальных сборных. Что касается нас, сейчас действительно много проблем. Пока ничего не потеряно, надо просто играть и стараться выигрывать на выезде.