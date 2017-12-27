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Тренеры "Зенита" и "Баварии" прокомментировали итог игры

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24 января в Петербурге прошел баскетбольный матч "Зенит" - "Бавария". Игра закончилась со счетом 78:80 в пользу немецкой команды. Тренеры обеих команд прокомментировали результаты игры.

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после поражения от мюнхенской «Баварии» в домашнем матче 4-го тура «Топ-16» Кубка Европы отметил, что уровень немецкого клуба вырос.

 Это был сложный матч. В концовке мы лишились наших лидеров и доигрывали матч без них. Мы эту игру должны были выигрывать, несмотря ни на что, вели в счете, – сказал Карасев. – В этом сезоне «Бавария» действительно стала сильнее. Она сохранила лидеров и усилилась игроками национальных сборных. Что касается нас, сейчас действительно много проблем. Пока ничего не потеряно, надо просто играть и стараться выигрывать на выезде.


 

Это очень важная победа. В прошлом сезоне мы встречались с "Зенитом" дважды и два раза проиграли. У "Зенита" очень хорошая и амбициозная команда.  Но сегодня мы смогли одержать в первую очередь командную победу. 

Александр Джорджевич, главный тренер команды "Бавария"


Видео и фото - PiterTV

Теги: бавария , баскетбол , зенит
Категории: Спорт Картина дня

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