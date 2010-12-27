Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сергей Семак считает, что "Зениту" предстоит тяжелый матч со следующим соперником в Лиге Европы
Сегодня, 19:49
0
Rybka123
432

Сергей Семак считает, что "Зениту" предстоит тяжелый матч со следующим соперником в Лиге Европы

0
 
 

Наставник бело-сине-голубых обязал игроков выложиться на все 100%.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился с журналистами своими мыслями касательно первого матча с норвежским "Мольде" в квалификации Лиги Европы.

Что касается соперника, то весь материал, который могли достать, посмотрели и изучили. Молодая и очень достойная команда, и "Зенит" ждут "непростые матчи.

сказал Семак на пресс-конференции.

 

Наставник бело-сине-голубых также отметил, что отсутствие полузащитника Нобоа, выбывшего из состава до конца года, является для команды большой проблемой, однако все игроки петербургского клубы обязаны выложиться на все 100%.

Матч "Зенит"-"Мольде" пройдет 23 августа в Северной столице. Ранее команда Семака выбила из турнира "Динамо-Минск", одержав в серии победу по забиты мечам (8:5).

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит , лига европы , мольде , семак
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5