"Фенербахче" готовится к предстоящему матчу с "Зенитом" в Лиге Европы

Футболисты из северной столицы прибыли на базу "Шюкрю Сараджоглу".

Главный тренер футбольной команды "Фенербахче" рассказал о том, что считает команду "Зенита" достойным оппонентом для 1/16 финала в рамках Лиги Европы. Встреча петербуржцев с турецким клубом состоится вечером 12 февраля.

По мнению Эрсуна Янала, несмотря на то, что официальным игр у "сине-бело-голубых" не было, тренировались они качественно. Также среди преимуществ россиян специалист назвал большое количество запасных спортсменов.

Однако, Янал добавил, что у обеих команд одинаковые шансы на победу в матче. Ранее Сергей Семак заметил, что "зенитовцы" находятся в отличной форме и готовы побеждать.

Напомним, что СКА победил "Северсталь" со счетом 4:1.

Фото и видео: ФК "Зенит"