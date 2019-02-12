СКА победил "Северсталь" со счетом 4:1

Результат порадовал не только болельщиков, но и самих хоккеистов.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл в рамках турнира КХЛ соперника "Северсталь". "Армейцам" удалось попасть в ворота оппонентов четыре раза. Встреча состоялась на выезде. Хозяева мероприятия смогли закинуть шайбу только один раз за матч.

Таким образом счет поединка составил 4:1 в пользу СКА. Также стоит отметить, что победная шайба стала 2,5 тысячной, которую забили спортсмены из Северной столицы в Континентальной лиге.

Фото и видео: Вконтакте/ХК СКА