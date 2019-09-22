Вышел трейлер сериала "Калейдоскоп ужасов" по фильму Джорджа Ромеро

"Калейдоскоп ужасов" выйдет 26 сентября 2019 года.

В сети появился трейлер сериала "Калейдоскоп ужасов", снятого в жанре ужасов. Ролик был опубликован на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

В основу сюжета сериала ляжет одноименный фильм Джорджа Ромеро, который вышел в 1982 году. Лента состояла пяти новелл по мотивам произведений Стивена Кинга, снятых в духе комиксов ужасов 50-х. По словам авторов сериал обещают сохранить дух оригинала, в том числе и практические эффекты.



"Калейдоскоп ужасов" выйдет 26 сентября 2019 года. Главные роли в сериале сыграли Ханна Бэйрфут, Брюс Дэвисон, Логан Аллен, Дэвид Аркетт, Эдриенн Барбо, Тобин Белл, Биг Бой и другие.

Видео: YouTube/ JoBlo TV Show Trailers