Трейлер фильма по сериалу "Друзья" набрал уже 5 млн просмотров

В сети набирает популярность трейлер о продолжении сериала "Друзья".

В сети опубликованный трейлер фильма с участием актеров из популярного сериала "Друзья" набрал уже 5 млн просмотров. Однако выяснилось, что данный ролик оказался фейковым.

Стоиот отметить, что создатели трейлера действительно заморочились. У видеоролика есть даже описание к фильму. В описании говорится о том, что в кинокартине будет представлена жизнь героев после окончания сериала. "У Майка и Фиби проблемы с браком, Моника и Чендлер разводятся, Джоуи не смог найти свою избранницу, а Росс и Рейчел испытывают трудности после долгих лет разлуки", - фантазируют авторы.

Видео: YouTube - Smasher