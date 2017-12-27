Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Новости шоу-бизнеса России
Сегодня, 13:18
0
Shdaria
48
Код вставки плеера

Трейлер фильма по сериалу "Друзья" набрал уже 5 млн просмотров

0
 
 

В сети набирает популярность трейлер о продолжении сериала "Друзья".

В сети опубликованный трейлер фильма с участием актеров из популярного сериала "Друзья" набрал уже 5 млн просмотров. Однако выяснилось, что данный ролик оказался фейковым. 

Стоиот отметить, что создатели трейлера действительно заморочились. У видеоролика есть даже описание к фильму. В описании говорится о том, что в кинокартине будет представлена жизнь героев после окончания сериала. "У Майка и Фиби проблемы с браком, Моника и Чендлер разводятся, Джоуи не смог найти свою избранницу, а Росс и Рейчел испытывают трудности после долгих лет разлуки", - фантазируют авторы.

Видео: YouTube - Smasher

 
Теги: друзья продолжение , новости общества , сериал друзья , трейлер сериал друзья
Категории: Лента новостей Кино Новости шоу-бизнеса России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5