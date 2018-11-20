В сеть выложили трейлер продолжения культовой "Сумеречной зоны"

Режиссер - Джордан Пил, известный благодаря триллерам "Прочь" и "Мы".

В сеть выложили первый трейлер культовой антологии ужасов "Сумеречная зона". Режиссером фильма является Джордан Пил, который получил премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Также он наиболее известен среди широкой публики благодаря триллерам "Прочь" и "Мы".

Сериал идет с 1959 года. Его главная ценность заключается в его популяризации более серьёзной научной фантастики. В каждой серии наблюдается вкрапление таких жанров как фентези и драма. Решивший заняться продолжение телеканал CBS позвал Джордана Пила, который успел себя зарекомендовать, как креативный и талантливый режиссёр психологических триллеров. Эксперты ожидают, что сериал будет иметь большой успех.

Видео: TV Guide/ Youtube