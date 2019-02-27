Опубликован новый трейлер хоррора "Мы" оскароносного Джордана Пила

В сети появился новый трейлер хоррора "Мы", который будоражит нервы и фантазию, и не открывает завесу тайны над происхождением ужасов.

В сети опубликован международный трейлер ужастика Джордана Пила "Мы".

Новый трейлер не открывает завесу тайны над мистическими событиями фильма. Нам известно только, что семья с детьми снимает домик у моря на время каникул. С наступлением темноты становится понятно, что спокойный отдых им не светит. К отдыхающим заявляются нежданные гости, их двойники.

Режиссер и сценарист фильма Джордан Пил, который в 2018 году получил "Оскара" за сценарий к фильму "Прочь" (сценарист и режиссер фильма). А в 2019 его фильм "Черный клановец" был номинирован на "Оскара" на лучший фильм года.

Мировая премьера фильма состоится 27 марта 2019 года, в России 28 марта.

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