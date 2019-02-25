Опубликован первый тизер "Ирландца" Мартина Скорсезе с Робертом де Ниро и Аль Пачино

Netflix опубликовал тизер "Ирландца" во время церемонии "Оскар".

Сегодня, 25 февраля, во время церемонии "Оскар" Netflix опубликовал тизер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.

В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец" (Роберт де Ниро). Будучи на смертном одре он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. На его счету около 25 жестоких убийств.

Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома". В фильме также снимались Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель. Премьера фильма ожидается осенью 2019 года.

Видео: Netflix