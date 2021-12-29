Вышел первый трейлер фильма "Нет" от режиссера Джордана Пила

Universal Pictures показала трейлер нового фильма режиссера Джордана Пила под названием Nope ("Нет"). Видео опубликовано на официальном Youtube-канале американской кинокомпании.
Кинолента в жанре хоррор расскажет о жителях маленького города в пустыне Калифорнии, которые становятся свидетелями пугающих событий. Иные детали и подробности сюжета не раскрываются.
Главные роли в фильме исполнили Даниэль Калуя, Кеке Палмер, Стивен Юн, Майкл Винкотт и другие.
Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года. О российском прокате информации пока нет.
Ранее вышел трейлер фильма "Проект "Адам" с Райаном Рейнолдсом.
Видео: Youtube / Universal Pictures
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