Вышел первый трейлер фильма "Нет" от режиссера Джордана Пила

Премьера фильма запланирована на июль 2022 года.

Universal Pictures показала трейлер нового фильма режиссера Джордана Пила под названием Nope ("Нет"). Видео опубликовано на официальном Youtube-канале американской кинокомпании.

Кинолента в жанре хоррор расскажет о жителях маленького города в пустыне Калифорнии, которые становятся свидетелями пугающих событий. Иные детали и подробности сюжета не раскрываются.

Главные роли в фильме исполнили Даниэль Калуя, Кеке Палмер, Стивен Юн, Майкл Винкотт и другие.

Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года. О российском прокате информации пока нет.

Ранее вышел трейлер фильма "Проект "Адам" с Райаном Рейнолдсом.

Видео: Youtube / Universal Pictures