Вышел трейлер мультфильма "На связи" от авторов "Гравити Фолз"

Премьера мультфильма запланирована на 17 сентября 2020 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер семейного мультфильма "На связи". Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".

Сюжет повествует о путешествии семьи Митчеллов, глава семейства которой намерен отвезти свою дочь в киношколу. Вместе с ней он берет в поездку свою супругу, сына и любимую собаку. В один момент семейная поездка неожиданно превращается в настоящий кошмар, когда все гаджеты, от телефонов до кухонных приборов, решают, что настало их время. Теперь семье Митчеллов вместе с двумя сломанными, но дружелюбными роботами предстоит забыть про свои разногласия, остановить восстание технологий и спасти мир.

В работе над озвучкой приняли участие Эбби Джейкобсон, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф, Эрик Андре, Майкл Рианда и другие. Премьера мультфильма запланирована на 17 сентября 2020 года.

Видео: Sony Pictures Entertainment



