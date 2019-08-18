Вышел трейлер фильма "Пункт назначения: Смайл"

Премьера картины в России намечена на 12 сентября 2019 года.

В сети опубликован трейлер фильма ужасов "Пункт назначения: Смайл" (оригинальное название "Polaroid"). Премьера картины в России намечена на 12 сентября 2019 года.

Сюжет картины развернется вокруг старшеклассницы Бёрд, которая находит винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка начинает активно фотографировать своих знакомых, однако со временем начинает замечать, что все герои фото умирают. Теперь группа подростков должна разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.

Фильма "Пункт назначения: Смайл" снял режиссер Ларс Клевберг. Главные роли в картине сыграли Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн Трэйси, Присцилла Квинтана, Хавьер Ботет и другие.

Видео: YouTube/HD Trailers