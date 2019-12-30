  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:55
17
Rybka123
Код вставки плеера

Трейлер фильма "Хищные птицы"

0 0

Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года.

В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC. Премьера картины в Роcсии запланирована на 6 февраля 2020 года.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

К своей роли злодейки Харли Квинн вернется актриса Марго Робби, также в ленте сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Али Вонг, а роль злодея исполнит Юэн Макгрегор.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: трейлер, хищные птицы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии