Вышел трейлер фильма "Арахисовый сокол" с Шайа ЛаБафом

В картине герой ЛаБафа отправятся в путешествие вместе с парнем, болеющим синдром Дауна, чтобы помочь ему стать рестлером.

В сети появился трейлер приключенческой драмы "Арахисовый сокол" с Шайа ЛаБафом ("Трансформеры") и Дакотой Джонсон ("50 оттенков серого") в главной роли. Премьера картины состоялась в марте 2019 на кинофестивале SXSW Film в Техасе.

По сюжету картины главные герой Зак, с диагнозом синдром Дауна, сбегает из лечебницы, чтобы стать профессиональным рестлером. По пути он встречает мелкого преступника Тайлера. Между ними завязываются дружеские отношения, и герои отправляются в путь. Вместе они бегут от преследования, ловят рыбу, ищут Бога и убеждают милую практикантку Элеонору поддержать Зака в его мечте.

Режиссёрами картины выступили дебютанты Тайлер Нилсон и Майк Шварц. В России картина выйдет на большие экраны 7 ноября 2019 г.

Видео: YouTube/Capella Film