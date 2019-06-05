Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" Ари Астера

Премьера картины в России запланирована на 18 июля 2019 года.

В среду, 5 июня, еинопрокатчик "Вольга" опубликовал дублированный трейлер фильма "Солнцестояние".

Сюжет картины повествует о группе молодых антропологов, которые отправляются в Швецию на День летнего солнцестояния. В самом начале праздник кажется гостям крайне необычным, а позднее аборигены и превращаются в угрозу для молодых людей.

Режиссером картины выступил постановщик триллера "Реинкарнация" Ари Астер. Главные роли в картине сыграли Флоренс Пью ("Падение", "Леди Макбет"), Уилл Поултер ("Бегущий в лабиринте"), Джек Рейнор ("Перестрелка", "Синг Стрит"), Уильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес и другие. Премьера картины в России запланирована на 18 июля 2019 года.

Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА / YouTube