Вышел финальный трейлер спин-оффа Форсажа "Хоббс и Шоу"

В России премьера ленты назначена на 1 августа 2019 года.

Киностудия Universal Pictures выпустила новый трейлер боевика "Хоббс и Шоу", являющееся спин-оффом серии фильм "Форсаж". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.

По сюжету картины спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединить свои усилия в борьбе против владельца биологического оружия.

Режиссёром картины выступил автор " Дэдпул 2" Дэвид Литч. Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Эйса Гонсалес, Ванесса Кирби, Хелен Миррен и другие. В России премьера ленты "Форсаж: Хоббс и Шоу" назначена на 1 августа 2019 года.

Видео: Universal Pictures Russia