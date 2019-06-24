Marvel выпустили третий сезон сериала "Легион"

Сюжет посвящен сыну профессора Ксавьера из людей Икс.

В понедельник, 24 июня, состоялась премьера третьего сезона американского сериала "Легион". Ожидается, что предстоящий сезон проекта станет последним.

Сюжет шоу рассказывает историю Дэвида Хеллера, который оказывается сыном профессора Ксавьера. От отца герой унаследовал мутировавший ген и стал могущественным мутантом Легионом, который способен манипулировать пространством и временем. Уникальные способности Дэвида делают его желанным союзником для разных персонажей.

Ранее мы писали о том, что мультфильм Pixar "История игрушек-4" возглавила российский прокат в минувшие выходные. В новой части мультфильма вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.

Видео: Ютуб/TV Promos