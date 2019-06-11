Вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

Выход картины в РФ назначен на 28 ноября 2019 года.

Кинокомпания Disney выпустила первый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2". По сюжету сиквела главные герои первой части покидают свое королевство и отправляются дальше на север, чтобы раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Дата выхода мультфильма в РФ назначена на 28 ноября 2019 года.

Главные роли в проекте озвучили Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Мензел.

"Холодное сердце" вышел в прокат в 2014 году и сразу полюбился зрителям, и большим и маленьким. Мультфильм выиграл два "Оскара" и собрал в мировом прокате почти 1,3 миллиарда долларов.

Видео: YouTube / Disney Россия