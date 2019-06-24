Звезда "Бонда" спасается от продажных полицейских в трейлере "Черное и синее"

Премьера картины запланирована на сентября 2019 года.

В сети появился первый трейлер предстоящего боевика "Черной и синее". Ролик был опубликован на официальной ютуб-странице кинокомпании Sony Pictures Entertainment.

Сюжет картины развернется в американском гетто. Сержант полиции из Нового Орлеано становится свидетелем убийства, совершенного при участии ее коллеги. Девушке удалось снять стрельбу на видео, и теперь за ее голову назначена награда. Героиня вынуждена искать помощи у местного жителя и доставить доказательства начальству.

Режиссером видео выступил постановщик "Траффика" и "Убить за 75 секунд" Деон Тейлор. Главные ролик в картине сыграли Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Другая война"), Наоми Харрис ("007: Координаты "Скайфолл""), Рейд Скотт ("C.S.I. Место преступления"), Майк Колтер ("Люди в черном 3"), Тайриз Гибсон ("Форсаж"). Премьера картины запланирована на сентября 2019 года.

Ранее мы писали о том, что мультфильм Pixar "История игрушек-4" возглавила российский прокат в минувшие выходные. В новой части мультфильма вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.

Видео: Ютуб/Sony Pictures Entertainment