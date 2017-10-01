Трехлетнего малыша доставили в Петербург из Краснодара для срочного лечения

Ребенка перевезли спецбортом МЧС России.

В Петербург из Краснодара доставили трехлетнего ребенка, который нуждался в срочной медицинской помощи. Необходимые условия были в Северной столице, поэтому малыша отправили именно туда.

Ребенка в город доставили спецбортом МЧС РФ. За ним наблюдали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В Пулково мальчика вместе с сопровождением встретили сотрудники ГУ МЧС по Петербургу вместе со специалистами "Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства". В это учреждение пациента довезли на машине скорой помощи. В ближайшее время ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Фото и видео: МЧС РФ