Трех жителей Забайкальского края уличили в незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, в 20 километрах от села Хара-Шибирь обнаружили нелегальную делянку. Отмечается, что злоумышленники спилили лиственницы и березы, не имея разрешение на рубку. Заготовленную древесину они продавали в виде чурок на дрова местным жителям.
Сумма ущерба составила около 2 млн рублей. По факту незаконной рубки следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей.
Видео: УМВД по Забайкальскому краю
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все