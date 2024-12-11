Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Трех жителей Забайкальского края уличили в незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в 20 километрах от села Хара-Шибирь обнаружили нелегальную делянку. Отмечается, что злоумышленники спилили лиственницы и березы, не имея разрешение на рубку. Заготовленную древесину они продавали в виде чурок на дрова местным жителям.

Сумма ущерба составила около 2 млн рублей. По факту незаконной рубки следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей.

Видео: УМВД по Забайкальскому краю