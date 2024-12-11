Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций.

В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным следствия, злоумышленники заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг по строительству. Используя поддельные электронные платежные поручения, они получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов в качестве оплаты своих услуг и товаров.

Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Югре задержали директора магазина и продавца, присвоивших миллион рублей.

Видео: УМВД по Ивановской области