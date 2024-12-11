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В Югре задержали директора магазина и продавца, присвоивших миллион рублей

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Злоумышленники забрали деньги из сейфа, стоящего в помещении главной операционной кассы.

В Югре задержали директора магазина и продавца, присвоивших миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, о краже денежных средств сообщил представитель одного из строительных магазинов. Злоумышленники забрали деньги из сейфа, стоящего в помещении главной операционной кассы.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их в гостиничном номере в Сургуте. Задержанные признались, что воспользовались имеющимися у них ключами, чтобы проникнуть в магазин. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 740 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали пособника аферистов, похитивших у пенсионера более 20 млн рублей.

Видео: Полиция Югры

Теги: кража денег, полиция, строительный магазин, югра
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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