В Ленинградском зоопарке появятся три степных сурка

Ленинградскому зоопарку подарили трех степных сурков.

24 июля в Ленинградском зоопарке появится прибавление в виде трех степных сурков. Администрация Ленобласти подарит их Ленинградскому зоопарку.

Для животных выделят место около "Детского зоопарка". Администрация Ленинградской области дарит зоопарку двух самок и самца. Известно, что в дикой природе сурки живут большими поселениями, поэтому специалисты зоопарка надеются, что из трех молодых особей сложится хорошая семья.

Имена суркам пока еще не дали, поэтому, возле вольера будет установлен специальный ящик, куда любой посетитель зоопарка сможет опустить записку со своими вариантами имен.