Травмы из-за гололёда получили более 40 петербуржцев

Кроме того, глыбы льда с крыш повредили минимум 43 автомобиля.

Январское потепление в Северной столице вызвало увеличение скольжения на тротуарах и снегопад с крыш зданий. Это привело к пострадавшим пешеходам и автомобилистам. Согласно информации портала 78.ru, за последние 24 часа 45 человек обратились к врачам после того, как поскользнулись на льду.

Самыми распространёнными травмами стали ушибы рук и ног, а также сотрясение головного мозга. Однако случались и переломы, включая переломы лодыжек, голеней и плеч.

Глыбы льда с крыш повредили минимум 43 автомобиля. В социальных сетях жители Петербурга опубликовали фотографии машин с разбитыми лобовыми стеклами и вмятинами на крышах. Пострадавшие транспортные средства были замечены на Пороховской улице, проспекте Кима и Апраксином переулке.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки в Петербурге произошло более 350 аварий.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб